Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

04:00

Город

"Мой район. Навигатор": высадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств в Москве

"Мой район. Навигатор": высадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств в Москве

"Мой район. Навигатор": Шмелевский мост отремонтируют в районе Братеево

"Мой район. Навигатор": реконструкция поликлиники на Ангарской улице в Москве

"Мой район. Навигатор": подготовка Тверской улицы к Новому году

"Торги Москвы": как купить участок ИЖС

Собянин рассказал о чемпионате "Технолидеры Москвы"

Котенка спасли на Ленинградском проспекте в Москве

Коммунальщики показали, как идет подготовка к Новому году в столице

Большой мультимедийный шар установят на Поклонной горе

Новости часа: взрывах прогремели в Одессе и Одесской области

На улице 800-летия Москвы специалистам предстоит высадить более 220 саженцев. Для этого заранее подготовили ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию.

Сажают деревья также на Щелковском и Волоколамском шоссе. В общей сложности там появятся две тысячи деревьев – это липы, рябины, клены, березы, декоративные яблони, плакучие ивы и черемухи. Они хорошо приживаются, не боятся сильного ветра и морозов.

Дополнительное озеленение ждет Каширское и Аминьевское шоссе, Ленинский проспект, а также улицы Беломорская, Наметкина, Лобачевского, Обручева и Березовую аллею.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика