"Мой район. Навигатор": Шмелевский мост отремонтируют в районе Братеево

Уже более 20 лет в столичном районе Братеево автомобили ездят по Шмелевскому мосту. Специалисты приняли решение отремонтировать сооружение. В первую очередь заменят деформационные швы, они нужны, чтобы снизить нагрузку на элементы моста. Но из-за интенсивного дорожного движения и климата швы постепенно разрушаются.

Во время работ мост продолжит функционировать. Для водителей будут доступны по две полосы в каждом направлении. Ремонт займет и проезжую часть Бесединского шоссе. Пешеходы смогут воспользоваться тротуарами и настилами. Также для безопасности на мосту и шоссе установят временные знаки и нанесут дорожную разметку.

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