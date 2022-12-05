"Мой район. Навигатор": реконструкция поликлиники на Ангарской улице в Москве

На Ангарской улице новоселье. Его празднуют пациенты и сотрудники местной поликлиники. Медучреждение открылось после масштабного ремонта, этого события жители ждали около года.

Поликлинику на Ангарской улице практически полностью перестроили: обновили фасад и инженерные коммуникации, заменили лифты, системы вентиляции, а также двери и окна. Перенос внутренних перегородок позволил организовать помещения для новых кабинетов физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры.

Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием. Теперь там есть аппарат УЗИ экспертного класса и цифровой маммограф. Это уже 69-я столичная поликлиника, которую модернизировали за последние два года.

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