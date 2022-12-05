"Мой район. Навигатор": подготовка Тверской улицы к Новому году

Шары, гирлянды, арки и светящиеся кубки вместо фонарей – Тверская улица меняет наряд на новогодний. Столичную улицу украшают уже несколько дней, до 12 декабря в некоторых переулках из-за работ перекрыто движение.

Центральное событие в подготовке к празднику – прибытие елки на Соборную площадь – запланировано на 14 декабря. 95-летнюю елку высотой 27 метров привезут из Подмосковья.

Там уже открылись елочные базары, где каждый может выбрать для себя пушистую красавицу.