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"Мой район. Навигатор": открытие многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка"

"Мой район. Навигатор": открытие многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка"

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В столичном районе Бирюлево-Западное на Булатниковской улице готовится к открытию многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. На момент реставрации это было устаревшее трехэтажное здание, его частично разобрали и расширили. Теперь площадь центра – семь тысяч квадратных метров.

Там появился четвертый этаж и подземный, а фасад украшает 3D-модель исторических букв. Когда центр заработает, там можно будет посидеть в специально оборудованном тихом месте и почитать книгу, записаться на занятия в творческие и спортивные студии, сходить в кафе и магазины. Отдыхать в обновленной "Бирюсинке" смогут люди с ограниченными возможностями, для них организуют комфортное перемещение.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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