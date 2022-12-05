"Мой район. Навигатор": открытие многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка"

В столичном районе Бирюлево-Западное на Булатниковской улице готовится к открытию многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. На момент реставрации это было устаревшее трехэтажное здание, его частично разобрали и расширили. Теперь площадь центра – семь тысяч квадратных метров.

Там появился четвертый этаж и подземный, а фасад украшает 3D-модель исторических букв. Когда центр заработает, там можно будет посидеть в специально оборудованном тихом месте и почитать книгу, записаться на занятия в творческие и спортивные студии, сходить в кафе и магазины. Отдыхать в обновленной "Бирюсинке" смогут люди с ограниченными возможностями, для них организуют комфортное перемещение.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".