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04 декабря, 19:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": вторую платформу на станции Минская откроют в декабре

"Мой район. Навигатор": вторую платформу на станции Минская откроют в декабре

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Скоро на станции Минская будущего четвертого диаметра Киевского направления станет еще просторнее и комфортнее. В декабре там откроют вторую платформу и достроят пассажирский вестибюль. Планируют, что после завершения всех работ станцией Минская будут пользоваться более восьми с половиной тысяч человек в сутки.

Сейчас возводят главный путь, по которому поедут пригородные поезда и поезда четвертного диаметра. Уже работает удобная пересадка с Минской на одноименную станцию метро Солнцевской линии.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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