04 декабря, 19:20Транспорт
"Мой район. Навигатор": вторую платформу на станции Минская откроют в декабре
Скоро на станции Минская будущего четвертого диаметра Киевского направления станет еще просторнее и комфортнее. В декабре там откроют вторую платформу и достроят пассажирский вестибюль. Планируют, что после завершения всех работ станцией Минская будут пользоваться более восьми с половиной тысяч человек в сутки.
Сейчас возводят главный путь, по которому поедут пригородные поезда и поезда четвертного диаметра. Уже работает удобная пересадка с Минской на одноименную станцию метро Солнцевской линии.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".