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Новости

03 декабря, 07:15

Город

"Мой район. Навигатор": открытие райцентра "Киргизия"

"Мой район. Навигатор": открытие райцентра "Киргизия"

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У жителей районе Новогиреево появилось современное и оригинальное место для досуга. В здании бывшего кинотеатра "Киргизия" открылся районный центр. Он находится на Зеленом проспекте. Здесь разместятся магазины, зоны отдыха и детские кружки.

Пригородные электрички в Москве переходят на зимний график. Эти изменения происходят ежегодно со второго воскресенья декабря. С 11 декабря поезда Чехов – Царицыно второго диаметра будут следовать до Дедовска. Также расписание претерпело и другие изменения.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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