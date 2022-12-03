"Мой район. Навигатор": открытие райцентра "Киргизия"

У жителей районе Новогиреево появилось современное и оригинальное место для досуга. В здании бывшего кинотеатра "Киргизия" открылся районный центр. Он находится на Зеленом проспекте. Здесь разместятся магазины, зоны отдыха и детские кружки.

Пригородные электрички в Москве переходят на зимний график. Эти изменения происходят ежегодно со второго воскресенья декабря. С 11 декабря поезда Чехов – Царицыно второго диаметра будут следовать до Дедовска. Также расписание претерпело и другие изменения.

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