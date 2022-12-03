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"Мой район. Навигатор": строительство подземного пешеходного перехода на Дмитровском шоссе

"Мой район. Навигатор": строительство подземного пешеходного перехода на Дмитровском шоссе

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На Дмитровском шоссе началось строительство подземного пешеходного перехода. Он пройдет под путями Савеловского направления железной дороги и МЦД-1. Таким образом, дорога местных жителей и пассажиров станет безопасной и комфортной.

В переходе будет три лестницы, их оборудуют накладными спусками для колясок, а для маломобильных людей установят лифты. Тоннель свяжет четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, а также улицу Яблочкова.

В данный момент в столице строят еще три пешеходных перехода через пути МЦД. Помимо Дмитровском шоссе, они появятся в 1-м Тушинском проезде, на пересечении Полоцкой и Гвардейской улиц, а также на Лермонтовском проспекте.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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