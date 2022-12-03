"Мой район. Навигатор": автобусы "По пути" начали следовать на территории "Сколково"

На территории центра "Сколково" запустили автобусы "По Пути" – это уникальный сервис перевозок. Транспорт не ходит по фиксированному маршруту, с помощью мобильного приложения пассажиры вызывают автобус на нужную остановку.

В "Сколкове" они теперь развозят жителей и сотрудников инновационного центра до станции МЦД-1 и обратно, а еще курсируют между жилыми домами, вузами, школами и бизнес-центрами. Всего на территории Инновационного центра "Сколково" будет ходить 10 комфортабельных автобусов сервиса.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".