Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 22:30

Город

"Мой район. Навигатор": воссоздание скульптур быков в павильоне № 51 на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": воссоздание скульптур быков в павильоне № 51 на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": реконструкция трамвайного депо имени Апакова в Москве

В предстоящие выходные в столице будет рекордно высокое атмосферное давление – синоптики

Москвичам показали дорожный трафик в вечерний час пик

Новости часа: спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами

В Москве построят еще 18 взрослых и детских поликлиник

"Мой район. Навигатор": Дом музыки в Москве

Почти 90 жителей социальных домов трудоустроены в центры "Мои документы"

В Москве подвели первые итоги работы сервиса по расчету задолженности и переплаты за ЖКУ

Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

На ВДНХ павильон № 51 вновь будут охранять быки. Знаменитые скульптуры займут свое законное место. Специалисты воссоздают их по историческим фотографиям, так как оригиналы были утрачены много лет назад. С моделей снимут форму, и уже по ним отольют из бетона фигуры. Это лишь часть масштабных работ, которые запланированы в павильоне "Мясная промышленность".

В здании проходит глобальная реконструкция. Уже снесены поздние перегородки, а потолки подготовили для покраски. Исторический облик вернут окнам и дверям. Воссоздадут также мрамор на стенах и колоннах.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика