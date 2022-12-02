"Мой район. Навигатор": воссоздание скульптур быков в павильоне № 51 на ВДНХ

На ВДНХ павильон № 51 вновь будут охранять быки. Знаменитые скульптуры займут свое законное место. Специалисты воссоздают их по историческим фотографиям, так как оригиналы были утрачены много лет назад. С моделей снимут форму, и уже по ним отольют из бетона фигуры. Это лишь часть масштабных работ, которые запланированы в павильоне "Мясная промышленность".

В здании проходит глобальная реконструкция. Уже снесены поздние перегородки, а потолки подготовили для покраски. Исторический облик вернут окнам и дверям. Воссоздадут также мрамор на стенах и колоннах.

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