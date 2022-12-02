Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 20:05

Город

"Мой район. Навигатор": реконструкция трамвайного депо имени Апакова в Москве

"Мой район. Навигатор": реконструкция трамвайного депо имени Апакова в Москве

В предстоящие выходные в столице будет рекордно высокое атмосферное давление – синоптики

Москвичам показали дорожный трафик в вечерний час пик

Новости часа: спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами

В Москве построят еще 18 взрослых и детских поликлиник

"Мой район. Навигатор": Дом музыки в Москве

Почти 90 жителей социальных домов трудоустроены в центры "Мои документы"

В Москве подвели первые итоги работы сервиса по расчету задолженности и переплаты за ЖКУ

Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

Волонтеры рассказали, как помогли хозяину найти потерявшихся собак в Москве

Старейший трамвайное депо имени Апакова после реконструкции сможет принимать и обслуживать современные трамваи. Работы ведутся на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Специалистам предстоит смонтировать кровлю, возвести кирпичные стены и обустроить канавы для трамвайных вагонов.

Бережно отреставрируют и административное здание депо, так как это объект культурного наследия. Через обновленное депо планируют сделать сквозной проезд. Это улучшит транспортную ситуацию на улице Шаболовка.

Новые трамвайные пути протяженностью более двух километров начнут прокладывать весной 2023 года. После реконструкции в депо имени Апакова поступит 60 современных трамваем. В них будет система климат-контроля, мультимедийные экраны и разъемы для зарядных устройств.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика