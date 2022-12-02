"Мой район. Навигатор": реконструкция трамвайного депо имени Апакова в Москве

Старейший трамвайное депо имени Апакова после реконструкции сможет принимать и обслуживать современные трамваи. Работы ведутся на площади почти 30 тысяч квадратных метров. Специалистам предстоит смонтировать кровлю, возвести кирпичные стены и обустроить канавы для трамвайных вагонов.

Бережно отреставрируют и административное здание депо, так как это объект культурного наследия. Через обновленное депо планируют сделать сквозной проезд. Это улучшит транспортную ситуацию на улице Шаболовка.

Новые трамвайные пути протяженностью более двух километров начнут прокладывать весной 2023 года. После реконструкции в депо имени Апакова поступит 60 современных трамваем. В них будет система климат-контроля, мультимедийные экраны и разъемы для зарядных устройств.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".