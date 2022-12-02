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02 декабря, 07:00

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"Мой район. Навигатор": Дом музыки в Москве

"Мой район. Навигатор": Дом музыки в Москве

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На куполе Международного Дома музыки в столице возвышается скрипичный ключ, покрытый сусальным золотом. Эмблему-флюгер создал известный скульптор Зураб Церетели. Высота конструкции – 9,5 метра, а вес – около шести тонн. Вращается флюгер благодаря специальному роликовому механизму.

Круглое здание Дома музыки состоит из 11 этажей, оно полностью остеклено. Благодаря прозрачным фасадам в ясную погоду фойе и вестибюли наполняет солнечный свет. Кроме того, открывается живописный вид на Москва-реку. Московский Международный Дом музыки распахнул свои двери для зрителей в 2002 году и стал первым и единственным в России центром исполнительских искусств.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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