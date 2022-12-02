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"Мой район. Навигатор": реставраторы восстановят столичную усадьбу "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Навигатор": реставраторы восстановят столичную усадьбу "Покровское-Стрешнево"

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Реставраторы восстановят столичную усадьбу "Покровское-Стрешнево" по архивным данным. Специалисты закончили работу над белокаменным цоколем и парадным крыльцом главного дома.

Также специалисты будут использовать архивы, чтобы восстановить изначальный облик кровли, а также цоколь кирпичных пристроек и декоративные элементы. Работы планируют завершить в 2023 году.

Центральная часть главного дома построена в стиле эклектики. Во время ремонта парадного крыльца специалисты восстановили полукруглые лестницы, которые огибают террасу и ведут в сад. Благодаря архивным чертежам удалось детально воссоздать перила, парапеты и декоративные элементы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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