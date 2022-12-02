Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

00:05

Общество

"Мой район. Навигатор": предновогодняя акция "Москва помогает" проходит в столице

"Мой район. Навигатор": предновогодняя акция "Москва помогает" проходит в столице

Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Москвичи заметили Деда Мороза на Нагорном шоссе

"Жизнь в большом городе": столичные доноры

"Личная территория": старые порядки

Тарифы ЖКХ выросли на 9% в России

Прощальное видео сотрудников H&M появилось в Сети

В Российском Красном Кресте рассказали, кто может получить психосоциальную помощь

Специалисты рассказали, что такое "невидимая инвалидность" и как с ней жить

Путин поднял вопрос о развитии служб психологической помощи в РФ

В столице проходит предновогодняя акция "Москва помогает". В парках по всему городу можно передать подарки детям, которые живут на новых территориях России, и участникам СВО.

К проекту присоединились десятки площадок. Среди них – Сокольники, Ходынское поле, парк Горького, Фили и сад Эрмитаж. Для детей под елку собирают игрушки, книги, настольные игры, сладкие наборы, а для военных – теплые вещи: носки, варежки, перчатки, шарфы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
обществогородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика