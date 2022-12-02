"Мой район. Навигатор": предновогодняя акция "Москва помогает" проходит в столице

В столице проходит предновогодняя акция "Москва помогает". В парках по всему городу можно передать подарки детям, которые живут на новых территориях России, и участникам СВО.

К проекту присоединились десятки площадок. Среди них – Сокольники, Ходынское поле, парк Горького, Фили и сад Эрмитаж. Для детей под елку собирают игрушки, книги, настольные игры, сладкие наборы, а для военных – теплые вещи: носки, варежки, перчатки, шарфы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".