"Мой район. Навигатор": Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ

Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ. На этой линии метро уже работают 22 станции, к которым теперь добавятся "Сокольники", "Рижская" и "Марьина роща".

Техническая проверка перед запуском перевозок необходима, чтобы оценить работоспособность автоматики, готовность систем управления движением поездов. В рамках технического пуска по участку проехал тестовый электропоезд без пассажиров.

Мэр Москвы рассказал о дальнейших планах развития столичного транспорта: впереди пробные пуски южного и восточного участков БКЛ. На данный момент идет подготовка к запуску девяти станций метро и двух электродепо, которые будут обслуживать Большую кольцевую линию. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".