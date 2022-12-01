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Новости

01 декабря, 22:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ

"Мой район. Навигатор": Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ

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Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ. На этой линии метро уже работают 22 станции, к которым теперь добавятся "Сокольники", "Рижская" и "Марьина роща".

Техническая проверка перед запуском перевозок необходима, чтобы оценить работоспособность автоматики, готовность систем управления движением поездов. В рамках технического пуска по участку проехал тестовый электропоезд без пассажиров.

Мэр Москвы рассказал о дальнейших планах развития столичного транспорта: впереди пробные пуски южного и восточного участков БКЛ. На данный момент идет подготовка к запуску девяти станций метро и двух электродепо, которые будут обслуживать Большую кольцевую линию. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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