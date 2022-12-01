"Мой район. Навигатор": Москву начали украшать к Новому году

На Красной площади уже установили елку, открылись ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка. Почти целый год многочисленные гирлянды, шары, игрушки ждали своего часа на специальных складах.

Более тысячи новогодних елей наряжают на улицах столицы. На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях появятся светящиеся арки.

Также на центральных улицах можно будет пройти через тоннель с цифрами "2023". Практически все парки и скверы Москвы будут украшены гигантскими шарами, разноцветными санями, сказочными паровозиками и другими атрибутами Нового года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.