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01 декабря, 06:35

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"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк приютил более 200 летучих мышей

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк приютил более 200 летучих мышей

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Московский зоопарк открыл многосемейку для летучих мышей и приютил уже более 200 особей. Это рекорд в истории зоосада.

Зверьков, которые не смогли выбрать себе подходящее место для спячки, в центр зимней передержки приносят москвичи. Мышей откармливают и укладывают в холодильные камеры на зимовку, а весной выпускают на свободу.

В зоопарке отмечают, что такой мышиный бум связан в том числе с тем, что москвичи стали более информированными. Многие уже знают о центре передержки рукокрылых. Кстати, именно поэтому отношение к летучим мышам изменилось в лучшую сторону, их больше не бояться и не считают вредителями.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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