"Мой район. Обратная связь": строительство новой школы в ТиНАО

В ТиНАО, в поселении Филимонковском, построят новую школу на 1 100 мест. Учебное заведение войдет в состав жилого комплекса. Школу возводят по индивидуальному проекту. Там будут не только учебные классы, но и кабинеты для занятий акварельной живописью и шахматами.

Кроме того, в школе будет современная столовая, актовый зал на 460 мест и хореографический класс. На территории жилого комплекса также строят детский сад.