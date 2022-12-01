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01 декабря, 17:30

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"Мой район. Обратная связь": строительство новой школы в ТиНАО

"Мой район. Обратная связь": строительство новой школы в ТиНАО

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В ТиНАО, в поселении Филимонковском, построят новую школу на 1 100 мест. Учебное заведение войдет в состав жилого комплекса. Школу возводят по индивидуальному проекту. Там будут не только учебные классы, но и кабинеты для занятий акварельной живописью и шахматами.

Кроме того, в школе будет современная столовая, актовый зал на 460 мест и хореографический класс. На территории жилого комплекса также строят детский сад.

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Сюжет: "Мой район"
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