"Мой район. Навигатор": в столице начнется проект "Мой спортивный район" 1 декабря

Изучать базовые элементы фигурного катания теперь можно на районных катках Москвы. Например, на площадке в Замоскворечье, в Большом Овчинниковском переулке. Каток присоединился к проекту "Мой спортивный район".

Тренировки будут бесплатными. Посещать их можно три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Занятия продолжаются один час, а проводят их профессиональные тренеры Москомспорта. Для посещения тренировки потребуется взять с собой коньки и заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

К нему уже присоединились ледовые площадки в 10 округах, в том числе в Раменках, Новокосине, Отрадном и Крюкове. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".