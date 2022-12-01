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"Мой район. Навигатор": в столице начнется проект "Мой спортивный район" 1 декабря

"Мой район. Навигатор": в столице начнется проект "Мой спортивный район" 1 декабря

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Изучать базовые элементы фигурного катания теперь можно на районных катках Москвы. Например, на площадке в Замоскворечье, в Большом Овчинниковском переулке. Каток присоединился к проекту "Мой спортивный район".

Тренировки будут бесплатными. Посещать их можно три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Занятия продолжаются один час, а проводят их профессиональные тренеры Москомспорта. Для посещения тренировки потребуется взять с собой коньки и заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

К нему уже присоединились ледовые площадки в 10 округах, в том числе в Раменках, Новокосине, Отрадном и Крюкове. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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