Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

00:05

Город

"Мой район. Навигатор": строительство станции метро "Крымская" в Москве

"Мой район. Навигатор": строительство станции метро "Крымская" в Москве

"Мой район. Навигатор": первый дом по реновации в Таганском районе

"Мой район. Навигатор": строительство здания Национального космического центра в Москве

Московский зоопарк рассказал о состоянии медведя Диксона

Столичный трафик в вечерние часы составил 9 баллов 30 ноября

"Мой район. Навигатор": девять полос для общественного транспорта появились в столице

Городской отраслевой форум печати прошел в здании правительства Москвы 30 ноября

Москвичам показали столичный трафик на 83-м километре МКАД после ДТП

Новости часа: РФ никогда не прерывала диалог с США – МИД РФ

Новости часа: дипмиссия Киргизии заявила об отсутствии менингита у сотрудников склада Ozon

В московском метро создадут атмосферу черноморского курорта. Побывать на побережье, не покидая Троицкую линию, можно будет на станции "Крымская", которую в данный момент продолжают строить.

Стартовал основной этап: рабочие огородили котлован, поставили сваи и приготовили все к встрече тонеллепроходческих комплексов. Два из них пойдут со стороны станции станции "ЗИЛ", а еще два – со стороны станции "Академической".

На "Крымской" сделают два наземных вестибюля, из одного можно будет перейти на одноименную станцию МЦК. "Крымская" будет достаточно светлая – в стальных и светло-серых тонах. Курортное настроение будут создавать парящие светильники "чайки-паруса", а над эскалаторами разместят две художественные композиции – про Крым и его историю. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городстроительствометровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика