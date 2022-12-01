"Мой район. Навигатор": строительство станции метро "Крымская" в Москве

В московском метро создадут атмосферу черноморского курорта. Побывать на побережье, не покидая Троицкую линию, можно будет на станции "Крымская", которую в данный момент продолжают строить.

Стартовал основной этап: рабочие огородили котлован, поставили сваи и приготовили все к встрече тонеллепроходческих комплексов. Два из них пойдут со стороны станции станции "ЗИЛ", а еще два – со стороны станции "Академической".

На "Крымской" сделают два наземных вестибюля, из одного можно будет перейти на одноименную станцию МЦК. "Крымская" будет достаточно светлая – в стальных и светло-серых тонах. Курортное настроение будут создавать парящие светильники "чайки-паруса", а над эскалаторами разместят две художественные композиции – про Крым и его историю. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".