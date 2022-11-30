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30 ноября, 22:25

Город

"Мой район. Навигатор": первый дом по реновации в Таганском районе

"Мой район. Навигатор": первый дом по реновации в Таганском районе

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В новостройке на улице Мельникова вечерами горит все больше окон – жильцы обустраиваются в новых квартирах. Это первый дом в Таганском районе, который заселяют по программе реновации. Он построен по индивидуальному проекту и вписался в окружающую застройку. В здании есть подземный гараж, на первом этаже – магазины, а выше – квартиры с современной отделкой.

В Таганском районе в программу реновации включили 16 домов, переезжать жители будут поэтапно. После улицы Мельникова, новостройки по программе реновации появятся на второй Дубровской улице и на Нижегородской улице. С переселением жителям помогают в Центрах информирования, там можно получить все необходимые консультации. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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