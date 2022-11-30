"Мой район. Навигатор": строительство здания Национального космического центра в Москве

Высотка Национального космического центра уже хорошо видна жителям столичного района Филевский парк. Построено 36 этажей из 47. Узнать здание можно будет по его доминанте – треугольной башне со шпилем. Внешне она напоминает ракету, которая установлена на стартовой площадке. В ней разместят Центр управления полетами "Роскосмоса".

Общая площадь центра превысит 250 тысяч квадратных метров. Под одной крышей там будут находится предприятия ракетно-космической промышленности, конструкторские бюро и опытные производства. В центре планируют проводить образовательные программы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".