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30 ноября, 06:40

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"Мой район. Навигатор": девять полос для общественного транспорта появились в столице

"Мой район. Навигатор": девять полос для общественного транспорта появились в столице

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Благодаря выделенным полосам для общественного транспорта становится проще планировать поездки по Москве: данные статистики говорят, что на таких дорогах меньше ДТП. В столице запустили еще девять подобных полос, благодаря которым автобусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.

Выделенный полосы заработали на Мосфильмовской, Кировоградской, на двух участках Ташкентской улицы, на Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеневском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.

Всего в Москве уже более 120 выделенных полос. Это свыше 400 километров дорог только для пассажиров общественного транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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