02:20Транспорт
"Мой район. Навигатор": еще девять полос для общественного транспорта появилось в Москве
В столице появилось еще девять полос для общественного транспорта. Отмечается, что благодаря им автобусам и электробусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.
Так, выделенные полосы теперь есть на Мосфильмовской и Кировоградской улицах, на двух участках Ташкентской улицы, на Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеневском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.
Всего в Москве уже существует более 120 выделенок, а это свыше 400 километров дорог только для пассажиров общественного транспорта.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".