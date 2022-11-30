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Транспорт

"Мой район. Навигатор": еще девять полос для общественного транспорта появилось в Москве

"Мой район. Навигатор": еще девять полос для общественного транспорта появилось в Москве

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В столице появилось еще девять полос для общественного транспорта. Отмечается, что благодаря им автобусам и электробусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.

Так, выделенные полосы теперь есть на Мосфильмовской и Кировоградской улицах, на двух участках Ташкентской улицы, на Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеневском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.

Всего в Москве уже существует более 120 выделенок, а это свыше 400 километров дорог только для пассажиров общественного транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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