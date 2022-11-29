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Новости

29 ноября, 22:45

Город

"Мой район. Навигатор": реконструкция поликлиники на Ангарской улице в столице

"Мой район. Навигатор": реконструкция поликлиники на Ангарской улице в столице

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Поликлинике на Ангарской улице уже больше 50 лет. После реконструкции это большое светлое здание. Оно удобно как для врачей, так и для пациентов. Комфорт начинается уже с навигации: таблички с указателями помогут найти нужный кабинет, а медсестры, которые дежурят на каждом этаже, подскажут пациенту необходимую информацию.

Ожидание врача теперь тоже приятный процесс. Для этого есть комфортные зоны с мягкими диванами, кулерами и телевизором. Открытия этой поликлиники ждут около 50 тысяч москвичей, в основном это жители Западного Дегунина.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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