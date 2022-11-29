"Мой район. Навигатор": реконструкция поликлиники на Ангарской улице в столице

Поликлинике на Ангарской улице уже больше 50 лет. После реконструкции это большое светлое здание. Оно удобно как для врачей, так и для пациентов. Комфорт начинается уже с навигации: таблички с указателями помогут найти нужный кабинет, а медсестры, которые дежурят на каждом этаже, подскажут пациенту необходимую информацию.

Ожидание врача теперь тоже приятный процесс. Для этого есть комфортные зоны с мягкими диванами, кулерами и телевизором. Открытия этой поликлиники ждут около 50 тысяч москвичей, в основном это жители Западного Дегунина.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".