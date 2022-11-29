"Мой район. Навигатор": в столице запустили еще девять выделенных полос

Благодаря выделенным полосам для общественного транспорта становится проще планировать поездки по Москве, так как на выделенках выше скорость и меньше аварий. На этой неделе в столице запустили еще девять таких полос, благодаря которым автобусам и электробусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.

Выделенки заработали на Мосфольмовской, Кировоградской, на двух участках Ташкентской улицы, на Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеневском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе. Всего в Москве уже более 120 выделенных полос. Это свыше 400 километров дорог только для пассажиров общественного транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".