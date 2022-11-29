Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 ноября, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": в столице запустили еще девять выделенных полос

"Мой район. Навигатор": в столице запустили еще девять выделенных полос

Новости часа: сильная гололедица в Москве сохранится до снегопадов

Новости часа: 2 человека погибли в Новой Каховке после обстрела ВСУ

"Жизнь в большом городе": визуальный шум

Основные работы по строительству Южной рокады завершат в 2023 году – Собянин

В Москве введут ограничение на ночное движение грузовиков с 31 декабря

В ТиНАО построят новую школу на 1 100 мест

Для безопасной работы газового хозяйства столицы внедряются новейшие технологии – Собянин

Медиафорум этнических и региональных СМИ завершился в Москве

Москвичи показали кадры замерзшей Останкинской башни

Благодаря выделенным полосам для общественного транспорта становится проще планировать поездки по Москве, так как на выделенках выше скорость и меньше аварий. На этой неделе в столице запустили еще девять таких полос, благодаря которым автобусам и электробусам станет удобнее подъезжать к станциям метро и остановкам.

Выделенки заработали на Мосфольмовской, Кировоградской, на двух участках Ташкентской улицы, на Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеневском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе. Всего в Москве уже более 120 выделенных полос. Это свыше 400 километров дорог только для пассажиров общественного транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика