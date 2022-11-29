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"Мой район. Навигатор": украшение столицы

"Мой район. Навигатор": украшение столицы

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Москва активно готовится к главному зимнему празднику. Одной из первых начали украшать площадь перед Павелецким вокзалом. Там уже установили и украсили ель. Постепенно монтируют другие праздничные конструкции. Позже на площади заработает каток, а рядом установят теплый павильон, где горожане смогут оставить вещи, перед тем как отправиться на лед.

Похожая предпраздничная картина постепенно будет по всей Москве. Новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами, появятся во всех районах. В самом центре столицы, на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях установят уже ставшие традиционными световые арки. Ярко от огней опять будет на пешеходной зоне Бульварного кольца. Все благодаря светящимся тоннелям и цифрами "2023".

Решение о том, украшать город перед Новый годом или нет, на этот раз принимали сами москвичи. Для этого провели специальное голосование. В нем приняли участие 300 тысяч человек. Более 80% из них не захотели отказываться от праздника.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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