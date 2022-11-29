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"Мой район. Навигатор": пригородные поезда будут работать по новому графику с декабря

"Мой район. Навигатор": пригородные поезда будут работать по новому графику с декабря

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Пригородные поезда будут работать по новому графику. Эти изменения происходят ежегодно со второго воскресенья декабря.

Таким образом, с 11 декабря поезда Чехов – Царицыно МЦД-2 будут следовать до Дедовска, а движение поездов Серпухов – Нахабино продлят до станции Новоиерусалимская.

Еще дополнительные составы пустят на Павелецком направлении. Кроме того, на Киевском вокзале восемь поездов начнут останавливаться на станции Рассудово. Также быстрее пассажиры смогут добираться из столицы до Люберец. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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