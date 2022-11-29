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"Мой район. Навигатор": новый тоннель появится в ЮАО столицы
Новый тоннель появится в ЮАО столицы: его проведут из Западного Бирюлева в Царицыно. Тоннель протяженностью около 10 километров свяжет два южных участка Московского скоростного диаметра.
Строительство идет полным ходом: трасса готова на 40%. Помимо тоннеля, возведут еще две эстакады.
Новая шестиполосная трасса будет безсветофорной. Благодаря этому решению можно будет пересечь столицу за 40 минут. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор