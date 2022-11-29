"Мой район. Навигатор": новый тоннель появится в ЮАО столицы

Новый тоннель появится в ЮАО столицы: его проведут из Западного Бирюлева в Царицыно. Тоннель протяженностью около 10 километров свяжет два южных участка Московского скоростного диаметра.

Строительство идет полным ходом: трасса готова на 40%. Помимо тоннеля, возведут еще две эстакады.

Новая шестиполосная трасса будет безсветофорной. Благодаря этому решению можно будет пересечь столицу за 40 минут. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".