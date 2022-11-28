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28 ноября, 22:30

Город

"Мой район. Навигатор": самые большие катки открылись на ВДНХ и в Парке Горького

"Мой район. Навигатор": самые большие катки открылись на ВДНХ и в Парке Горького

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В столице открылись самые большие катки – на ВДНХ и в Парке Горького. На главной аллее ВДНХ каток занимает более 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки окружают знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

А в Парке Горького залили более 16 тысяч квадратных метров. Для детей оборудовали отдельную территорию, они смогут кататься там самостоятельно, но под присмотром родителей.

"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького – это не только лед, но и яркая иллюминация, квесты и концерты. В этом году даже будет павильон "Очаг", где любители зимних катаний смогут отдохнуть у настоящего огня. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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