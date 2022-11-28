"Мой район. Навигатор": столицу начали украшать к Новому году

Москва активно готовится к главному зимнему празднику. Одной из первых начали украшать площадь перед Павелецким вокзалом. Там специалисты уже установили и украсили ель. Постепенно монтируют другие праздничные конструкции. Чуть позже на площади заработает каток.

Похожая предпраздничная картина постепенно будет по всей Москве. В самом центре столицы, на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, установят уже ставшие традиционными световые арки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".