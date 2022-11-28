"Мой район. Навигатор": завод на Волгоградском проспекте запустил производство новых авто

Автомобильный завод на Волгоградском проспекте вновь запустил производство. После продажи бывший завод Renault был передан правительству города. В июне предприятию вернули прежнее название – "Москвич".

Первыми с конвейера сошли кроссоверы "Москвич" с бензиновым двигателем. Коробка передач представлена в двух вариантах: автомат и механика. В массовую продажу новый автомобиль поступит уже в декабре. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".