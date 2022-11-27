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18:55

Транспорт

"Мой район. Навигатор": движение ограничат на Калужско-Рижской линии метро

"Мой район. Навигатор": движение ограничат на Калужско-Рижской линии метро

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Движение на Калужско-Рижской линии вновь ограничат на несколько дней. Так, поезда не будут ходить с 3 по 7 декабря между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Все из-за того, что под участком будут прокладывать перегонный тоннель будущей Троицкой линии.

Это будет одна из самых больших радиальных веток в Москве, которая свяжет ТиНАО и юго-запад столицы. Для пассажиров на время закрытия участка пустят компенсационные автобусы. Они будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Бесплатным сделают и проезд в трамваях №14, 26, и повторный вход в метро.

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