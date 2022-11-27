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"Мой район. Навигатор": ТПУ строят на стыке Печатников, Люблино и Текстильщиков

"Мой район. Навигатор": ТПУ строят на стыке Печатников, Люблино и Текстильщиков

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Транспортно-пересадочный узел строят на стыке столичных районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Там построят две одноименные станции Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линии, а также МЦД-2.

Через ТПУ также пройдут маршруты наземного городского транспорта. В трех близлежащих районах живут более 360 тысяч человек. Почти каждый пятый ежедневно будет пользоваться услугами нового транспортно-пересадочного узла. Станцию БКЛ "Печатники" и платформу центральных диаметров откроют до конца года.

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