"Мой район. Навигатор": ТПУ строят на стыке Печатников, Люблино и Текстильщиков

Транспортно-пересадочный узел строят на стыке столичных районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Там построят две одноименные станции Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линии, а также МЦД-2.

Через ТПУ также пройдут маршруты наземного городского транспорта. В трех близлежащих районах живут более 360 тысяч человек. Почти каждый пятый ежедневно будет пользоваться услугами нового транспортно-пересадочного узла. Станцию БКЛ "Печатники" и платформу центральных диаметров откроют до конца года.

