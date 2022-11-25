Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

25 ноября, 21:40

Транспорт

"Мой район. Навигатор": две новые станции появятся на Люблинско-Дмитровской линии

"Мой район. Навигатор": две новые станции появятся на Люблинско-Дмитровской линии

"Мой район. Навигатор": в столице провели консервацию коммунального флота на зиму

Движение трамваев восстановлено после пожара на Бауманской улице

Площадь Краснопресненского трамвайного депо увеличится после реконструкции – Бочкарев

В ЦОДД предупредили о заторах в столице вечером 25 ноября

Новости часа: выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 70 километров

"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

В столице продолжается строительство метро. В 2023 году "Селигерская" перестанет быть конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии. На карте метрополитена появится еще две станции: "Лианозово" и "Физтех". Таким образом, метрополитен доберется до поселка Северного, который расположен за МКАД.

Новый участок этой линии метро готов почти на 50%. В планах до марта месяца завершить выполнение всех основных конструкций обеих станций. Продление Люблинско-Дмитровской линии до "Физтеха" улучшит транспортное обслуживание около полумиллиона человек.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика