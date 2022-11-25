"Мой район. Навигатор": две новые станции появятся на Люблинско-Дмитровской линии

В столице продолжается строительство метро. В 2023 году "Селигерская" перестанет быть конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии. На карте метрополитена появится еще две станции: "Лианозово" и "Физтех". Таким образом, метрополитен доберется до поселка Северного, который расположен за МКАД.

Новый участок этой линии метро готов почти на 50%. В планах до марта месяца завершить выполнение всех основных конструкций обеих станций. Продление Люблинско-Дмитровской линии до "Физтеха" улучшит транспортное обслуживание около полумиллиона человек.