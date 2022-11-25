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25 ноября, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": ледовый сезон стартовал в Москве

"Мой район. Навигатор": ледовый сезон стартовал в Москве

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Ледовый сезон стартовал в Москве. Уже открыты самые большие катки столицы, которые расположились на ВДНХ и в Парке Горького. На главной аллее ВДНХ каток занимает более 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки окружают знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

В Парке Горького залили более 16 тысяч квадратных метров льда. Для детей оборудовали отдельную территорию, они смогут кататься там самостоятельно, но под присмотром родителей.

К началу декабря откроется сказочный ГУМ-каток и ярмарка. Все необходимые работы уже на финишной прямой.

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Сюжет: "Мой район"
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