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Новости

25 ноября, 07:05

Город

"Мой район. Навигатор": в столице провели консервацию коммунального флота на зиму

"Мой район. Навигатор": в столице провели консервацию коммунального флота на зиму

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Суда, которые чистят столичные реки, снова выйдут на маршрут только весной 2023 года. За это время специалисты тщательно осмотрят машины и при необходимости отремонтируют рулевые системы.

В 2022 году коммунальному флоту удалось собрать в общей сложности около 600 тонн мусора и ликвидировать десятки загрязнений. Теперь контролировать ситуацию на Москве-реке продолжат ледоколы "Риф" и "Норд", а также несколько быстроходных катеров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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