"Мой район. Навигатор": в столице провели консервацию коммунального флота на зиму

Суда, которые чистят столичные реки, снова выйдут на маршрут только весной 2023 года. За это время специалисты тщательно осмотрят машины и при необходимости отремонтируют рулевые системы.

В 2022 году коммунальному флоту удалось собрать в общей сложности около 600 тонн мусора и ликвидировать десятки загрязнений. Теперь контролировать ситуацию на Москве-реке продолжат ледоколы "Риф" и "Норд", а также несколько быстроходных катеров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".