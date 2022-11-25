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"Мой район. Навигатор": в Москве провели консервацию коммунального флота на зиму

"Мой район. Навигатор": в Москве провели консервацию коммунального флота на зиму

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Суда, которые чистят столичные реки, снова выйдут на маршрут только весной 2023 года. За это время специалисты тщательно осмотрят машины и при необходимости отремонтируют насосное оборудование и рулевые системы.

В этом году коммунальному флоту удалось собрать в общей сложности около 600 тонн мусора и ликвидировать десятки загрязнений. Теперь контролировать ситуацию на Москве-реке продолжат ледоколы "Риф" и "Норд", а также несколько быстроходных катеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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