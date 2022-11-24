"Мой район. Навигатор": ограничение движения на участке Калужско-Рижской линии метро

На Калужско-Рижской линии метро снова на несколько дней ограничат движение. Поезда не будут ходить с 3 по 7 декабря между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Строителям в эти дни предстоит много работы. Они будут прокладывать перегонный тоннель будущей Троицкой линии. Это будет одна из самых больших радиальных веток в Москве, которая свяжет ТиНАО и юго-запад столицы.

Для пассажиров на время закрытия участка пустят компенсационные автобусы. Они будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". А еще бесплатным сделают проезд в трамваях № 14 и 26 и повторный вход в метро. Также можно пользоваться альтернативными маршрутами на БКЛ и МЦК.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".