"Мой район. Навигатор": запуск производства на автозаводе "Москвич"

Автомобильный завод "Москвич" на Волгоградском проспекте вновь запустил производство. Первыми с конвейера сошли кроссоверы с бензиновым двигателем. Этого ждали с середины мая, с того момента, когда с рынка ушел теперь бывший владелец предприятия – компания Renault. Затем завод был передан правительству города. А уже в июне предприятию вернули прежнее название "Москвич".

Первой моделью стал кроссовер "Москвич 3". Он оборудована бензиновым турбомотором. Коробка передач в двух вариантах – автомат и механика. В автомобиле есть цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и электрический люк.

В массовую продажу новый автомобиль поступит уже в декабре. Такие темпы стали возможны благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве с "КамАЗом".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".