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"Мой район. Навигатор": развитие ВДНХ

"Мой район. Навигатор": развитие ВДНХ

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Первое каштановое дерево на центральной аллее ВДНХ посадил космонавт Павел Беляев. С тех пор долгие годы космонавты, вернувшиеся на Землю, высаживали там по каштану. В данный момент на аллее растет 76 деревьев, а каштановую рощу признали объектом культурного наследия.

История ВДНХ тесно связана с историей покорения космоса. В 1939 году на выставке построили павильон "Механизация", который теперь называется "Космос". В 1954 году над ним возвели знаменитый купол. Уникальная конструкция 60-метровой высоты в точности соответствует размеру купола собора Святого Петра в Ватикане. В 2018 году в павильоне расположился центр "Космотнавтика и авиация", где находится свыше полутора тысяч экспонатов. Самый крупный – это макет орбитального комплекса "Мир" весом более 30 тонн.

Также в центре можно увидеть настоящий кусочек Луны – это образец лунного грунта-реголита, который доставили на Землю в 1972 году. Рядом с павильоном "Космос" стоит один из главных ориентиров ВДНХ – ракета-носитель "Восток". Это полномасштабная копия той самой ракеты, на которой Юрий Гагрин совершил свой легендарный полет.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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