Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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"Мой район. Навигатор": подготовка катка на Красной площади

"Мой район. Навигатор": подготовка катка на Красной площади

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Красная площадь готовится к зимнему сезону. Полным ходом идут работы по монтажу катка, он раскинется на площади почти шесть тысяч квадратных метров.

Также скоро заработает и ледовая площадка и ГУМ-ярмарка. В этом году все пространство оформят в стиле русского народного промысла Гжель. В торговых рядах можно будет купить подарки и сувениры, созданные гжельскими мастерами, елочные игрушки и варежки. Гостям предложат горячие напитки и вкусную еду.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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