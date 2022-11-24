"Мой район. Навигатор": подготовка катка на Красной площади

Красная площадь готовится к зимнему сезону. Полным ходом идут работы по монтажу катка, он раскинется на площади почти шесть тысяч квадратных метров.

Также скоро заработает и ледовая площадка и ГУМ-ярмарка. В этом году все пространство оформят в стиле русского народного промысла Гжель. В торговых рядах можно будет купить подарки и сувениры, созданные гжельскими мастерами, елочные игрушки и варежки. Гостям предложат горячие напитки и вкусную еду.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".