"Мой район. Навигатор": строительство новой дороги у ж/д станции Санино

У железнодорожной станции Санино в Новомосковском округе проведут обновление. Путь до платформы станет удобным и безопасным. На подъезде к станции построят новую дорогу с тротуатрами, оборудуют ее светофорами и фонарями.Там же появится конечная остановка с разворотом для автобусов и маршруток.

Дорога протянется на четыре километра. После окончания строительных работ в порядок приведут и близлежащие улицы. А на самой станции Санино построят зал ожидания для пассажиров. Эта платформа станет частью будущего МЦД-4.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".