Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01:00

Город

"Мой район. Навигатор": строительство новой дороги у ж/д станции Санино

"Мой район. Навигатор": строительство новой дороги у ж/д станции Санино

"Мой район. Навигатор": на Воробьевых горах откроют горнолыжный комплекс

Вечерний трафик в столице оценили в 8 баллов

"Жизнь в большом городе": московские дороги

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик

Столичный портал потребителя посетили около 60 тысяч раз за месяц

Дептранс заявил о 8-бальных заторах на дорогах столицы 23 ноября

Новости часа: снижение ВВП в РФ может составить менее 3% по итогам года

На окраине Битцевского леса появился "Парадный вход в лес"

Москву начали украшать к Новому году

У железнодорожной станции Санино в Новомосковском округе проведут обновление. Путь до платформы станет удобным и безопасным. На подъезде к станции построят новую дорогу с тротуатрами, оборудуют ее светофорами и фонарями.Там же появится конечная остановка с разворотом для автобусов и маршруток.

Дорога протянется на четыре километра. После окончания строительных работ в порядок приведут и близлежащие улицы. А на самой станции Санино построят зал ожидания для пассажиров. Эта платформа станет частью будущего МЦД-4.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика