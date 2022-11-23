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Новости

23 ноября, 21:20

Город

"Мой район. Навигатор": новый маршрут в парк "Сокольники" появился в Москве

"Мой район. Навигатор": новый маршрут в парк "Сокольники" появился в Москве

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Из Богородского в парк "Сокольники" можно попасть за пять минут. Новый маршрут появился у жителей двух районов благодаря открытию моста через Яузу. Он стал частью трассы между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов.

После реконструкции в каждом направлении сделали по две полосы. Для пешеходов обустроили специальные тротуары. Их ширина около двух метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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