"Мой район. Навигатор": новый маршрут в парк "Сокольники" появился в Москве

Из Богородского в парк "Сокольники" можно попасть за пять минут. Новый маршрут появился у жителей двух районов благодаря открытию моста через Яузу. Он стал частью трассы между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов.

После реконструкции в каждом направлении сделали по две полосы. Для пешеходов обустроили специальные тротуары. Их ширина около двух метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".