"Мой район. Навигатор": на Воробьевых горах откроют горнолыжный комплекс

Центр Москвы скоро станет центром зимних видом спорта. На Воробьевых горах идут последние приготовления перед открытием горнолыжного комплекса.

Любители сезонного экстрима облюбовали это место еще в начале XX века. Москвичи там катались на лыжах и санках. Позднее вся инфраструктура спортгородка пришла в упадок почти на 40 лет. Однако жизнь в этом месте вновь закипит в ближайшее время. На обновленных горнолыжных Воробьевых ждут всех желающих.

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