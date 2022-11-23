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Новости

23 ноября, 20:00

Спорт

"Мой район. Навигатор": на Воробьевых горах откроют горнолыжный комплекс

"Мой район. Навигатор": на Воробьевых горах откроют горнолыжный комплекс

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Центр Москвы скоро станет центром зимних видом спорта. На Воробьевых горах идут последние приготовления перед открытием горнолыжного комплекса.

Любители сезонного экстрима облюбовали это место еще в начале XX века. Москвичи там катались на лыжах и санках. Позднее вся инфраструктура спортгородка пришла в упадок почти на 40 лет. Однако жизнь в этом месте вновь закипит в ближайшее время. На обновленных горнолыжных Воробьевых ждут всех желающих.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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