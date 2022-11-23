"Мой район. Навигатор": дом-музей Островского отреставрируют в столице

В Москве отреставрируют дом-музей Александра Островского. Работы планируют завершить к 2023 году, к двухсотлетию писателя.

В советское время в этом здании сначала располагались коммунальные квартиры, затем его передали музею имени Бахрушина. В 1984 году в доме открылся музей автора. В экспозиции – около 50 тысяч предметов: дневники, записные книжки и автографы драматурга, а также письма Тургенева, Достоевского, Некрасова, Чайковского.

На реконструкции здания музея работают около 50 специалистов. Им предстоит частично перебрать сруб особняка и усилить фундамент. Особое внимание реставраторы уделят окнам и дверям – их восстановят по сохранившимся образцам. Таким образом, исторический облик здания будет сохранен, а внутри посетителей ждут сюрпризы.