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"Мой район. Навигатор": семь участков трамвайных путей оградят в Москве от проезжей части
Еще семь участков трамвайных путей оградят от проезжей части в столице. Изменения будут на улицах Орджоникидзе, Вавилова, Достоевского и Абельмановской, а также в Семеновском проезде, Рогожском Валу и Новосущевском переулке.
Высота бордюра – 15 сантиметров. Обособление не только делает движение на трамвайных путях безопаснее, но и быстрее.
В общей сложности, бордюр проложат вдоль семи с половиной километров рельсов. На данный момент в Москве уже около 60% трамвайных путей отделены от проезжей части. Так как идея доказала свою эффективность, эти работы будут продолжены.