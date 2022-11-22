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22 ноября, 21:25

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"Мой район. Навигатор": новая спортивная зона появилась в Конькове

"Мой район. Навигатор": новая спортивная зона появилась в Конькове

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В Конькове вдоль Большого и Малого прудов после благоустройства появилась спортивная зона. Все тренажеры стоят под навесами, поэтому погода для занятий не станет помехой.

На площадке, помимо силовых тренировок, можно играть в пинг-понг или отрабатывать навыки боксирования. Еще вдоль прудов появились качели и комфортные шезлонги.

Все пожелания жителей включили в городской проект "Мой район". Всего в рамках проекта в порядок привели территорию площадью почти 25 гектаров.

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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