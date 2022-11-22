Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 ноября, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": пригородная станция Мещерская открыта после реконструкции

"Мой район. Навигатор": пригородная станция Мещерская открыта после реконструкции

Участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря

Машины начали продавать без гарантии в России

Дептранс предупредил о вечерней загруженности дорог 22 ноября

Сотрудники аэропорта Домодедово рекомендовали пассажирам приезжать заранее

Новости часа: Дума поддержала поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника

В РЖД рассказали о движении поездов в условиях непогоды в столице

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете Москвы до 2025 года

Станцию Санино реконструируют по программе "Мой район" в ТиНАО

Три столичных аэропорта задержали рейсы из-за непогоды

Открыта станция Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции. На месте устаревшей станции появился современный пригородный вокзал.

Станция три раза меняла название: местные жители помнят еще прежние названия – Востряково и Сколково. Это была обычная платформа без удобств. Теперь построены две новые широкие платформы с навесами, оборудован подземный пассажирский вестибюль с выходами к первому Дачно-Мещерскому проезду и улице Матросова. Его теперь используют и как пешеходный переход через железную дорогу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика