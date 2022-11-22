"Мой район. Навигатор": пригородная станция Мещерская открыта после реконструкции

Открыта станция Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции. На месте устаревшей станции появился современный пригородный вокзал.

Станция три раза меняла название: местные жители помнят еще прежние названия – Востряково и Сколково. Это была обычная платформа без удобств. Теперь построены две новые широкие платформы с навесами, оборудован подземный пассажирский вестибюль с выходами к первому Дачно-Мещерскому проезду и улице Матросова. Его теперь используют и как пешеходный переход через железную дорогу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".