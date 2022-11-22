"Мой район. Навигатор": музей-заповедник "Коломенское" отпразднует свой юбилей

В 2023 году музей-заповедник "Коломенское" будет праздновать свое столетие. Это одно из самых древних мест проживания человека на территории современной Москвы: археологические памятники свидетельствуют о том, что люди здесь обитали еще в каменном веке.

Доподлинно дата основания Коломенского неизвестна. Однако многие историки считают, что в XIII веке в этих краях скрывались от нашествия хана Батыя выходцы из Коломны.

Заповедник "Коломенское" стал первым российским музеем деревянной архитектуры под открытым небом. В ХХ веке по сохранившемся чертежам восстановили дворец, который был построен при царе Алексее Михайловиче. В музей-заповедник привезли и другие памятники деревянного зодчества: медоварню из Преображенского, домик Петра Великого из Архангельского.