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22 ноября, 07:30

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"Мой район. Навигатор": музей-заповедник "Коломенское" отпразднует свой юбилей

"Мой район. Навигатор": музей-заповедник "Коломенское" отпразднует свой юбилей

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В 2023 году музей-заповедник "Коломенское" будет праздновать свое столетие. Это одно из самых древних мест проживания человека на территории современной Москвы: археологические памятники свидетельствуют о том, что люди здесь обитали еще в каменном веке.

Доподлинно дата основания Коломенского неизвестна. Однако многие историки считают, что в XIII веке в этих краях скрывались от нашествия хана Батыя выходцы из Коломны.

Заповедник "Коломенское" стал первым российским музеем деревянной архитектуры под открытым небом. В ХХ веке по сохранившемся чертежам восстановили дворец, который был построен при царе Алексее Михайловиче. В музей-заповедник привезли и другие памятники деревянного зодчества: медоварню из Преображенского, домик Петра Великого из Архангельского.

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